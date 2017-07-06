Fenerbahçe, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe’nin hazıklıklarına devam ettiği Topuk Yaylası’nda yeni transferler Carlos Kameni ve Nabil Dirar ile, sarı-lacivertli ekibin sözleşme uzattığı Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Önder Fırat’ın yanı sıra Abdullah Kiğılı da hazır bulundu.

Volkan Demirel, imza atarken Ali Yıldırım’la birlikte kameraların karşısına çıktı. Yıldırım, Volkan Demirel’in 15 yıl boyunca Fenerbahçe’nin kalesini koruduğunu hatırlatarak, "Yuvada kaldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten başka bir yere gitme şansı yoktu. Burada olduğu için teşekkür ediyoruz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın ardından konuşan Volkan, "Bundan başka bir şeyi hiçbir zaman düşünmedim. Gönülden Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Bedenim, vücudum, aklım elverdiği sürece Fenerbahçe’ye hizmet etmeye devam edeceğim. Kendi adıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İstediği kadar oynayacak"

Gazetecilerin Volkan Demirel’in imzasının kaç yıl olduğu sorusunu yanıtlayan Ali Yıldırım, "Volkan’ın imzası, Volkan istediği kadar olacak. Şampiyon yaparsa 40 yaşına kadar oynar" dedi. Volkan da "Rekor Müjdat abide. Ben elimden geldiğince forma giymek istiyorum. 40 yaşına kadar forma giymek istiyorum. Rekoru da kırmak istiyorum. İlk formayı giydiğimde rekor konusunu düşünmemiştim. Ama zaman geçtikçe bu hedefi koymuştum. İnşallah bu hedef doğrultusunda hareket edeceğim. Ne kadar çok bu formayı giyip Fenerbahçe’ye hizmet edersem benim için gurur olur" ifadelerini kullandı.

"Muslera sevdiğim bir isim"

Yapılan kaleci transferinin kendisini zorlayıp zorlamayacağıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Volkan Demirel, "Olay zorlamak zorlanmak değil, burada Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele ediyoruz. Kim iyi olursa, kim kendisini iyi hissediyorsa sahaya çıkacaktır. Bizim tek istediğimiz şey, Fenerbahçe’yi yukarıya çıkarmaktır” derken, Galatasaray’ın kalecisi Muslera’yla ilgili olarak da "Muslera’yla bazı seyahatlerimizde yemek yemiştik. Saygı duyduğum birisi. Galatasaray camiasındaki ender isimlerden birisi. Kendisini çok sevdiğimi söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.