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03 Temmuz 2017 12:19

Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor

Kamp çalışmalarına Topuk Yaylası’nda devam eden Fenerbahçe, taktik ağırlıklı çalıştı.

Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor

03 Temmuz 2017 12:19

Robin van Persie sahada düz koşu yaparken, Fernandao salonda çalıştı.


Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını günde çift idman yaparak devam eden Fenerbahçe, oldukça sıcak bir havada çalıştı. Antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünü salonda ısınarak gerçekleştiren futbolcular, ardından topla çalışma yaptı. 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmaya geçen Fenerbahçe, çalışmanın son bölümünde ise kanat organizasyonları yaptı. Bireysel güçlendirme çalışmalarını 2 gündür salonda gerçekleştiren Robin Van Persie, bu sabah antrenmanında sahada düz koşu yaptı. Fernandao ise salonda çalışmalarını sürdürdü. Özellikle taktik antrenman sırasında Teknik Direktör Aykut Kocaman, çalışmayı sık sık durdurdu ve oyuncularına uyarılarda bulundu.




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