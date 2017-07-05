Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fernandao salonda hazırlıklarına devam ederken, Robin van Persie, takımla birlikte çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını günde çift idman yaparak geçiren Fenerbahçe, bu sabah 2 saate yakın antrenman yaptı. Çalışmanın ilk yarım saatinde salonda ısınan futbolcular, ardından sahaya çıktı. Yan yana 2 futbol sahası kullanılarak hazırlanan parkurda, futbolcular, kollarındaki özel saatlere göre antrenman yaptı. Kampa dün gelen ve akşam idmanında yer alan milli futbolcular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da oldukça istekli göründü. Kondisyon ve şut çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular, farklı antrenman teknikleriyle çalıştı. Bir grup kanat ve hücum organizasyonları yaparken, diğer grup ise minyatür kale maç yaptı.

Mehmet Topal: "Döverim sizi!"

Taktik antrenman sırasında Şener ve Aatif, pas atma konusunda anlaşmazlığa düştü. Bu sırada takım kaptanlarından Mehmet Topal, 2 futbolcuyu da şakayla takıldı ve "Pas atın ikinizi de döverim" dedi. Mehmet Topal’ı sözleri gülüşmelere neden oldu. Fenerbahçe’nin antrenmanını takip eden minik taraftarlar, antrenmanın sonunda futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam basına kapalı olarak yapacağı idmanla devam edecek.