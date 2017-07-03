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03 Temmuz 2017 13:00

Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret

Fenerbahçe’nin sabah yapılan antrenmanında sürpriz konukları vardı.

Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret

03 Temmuz 2017 13:00

Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri ile Ereğli Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri antrenmanı ziyaret etti.


Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmalarında futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, çevre illerden ve Düzce’den, Topuk Yaylası’na gelerek futbolculara antrenman sırasında tezahüratlarda bulunuyor. Bu sabah yapılan çalışmada Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri ile Ereğli Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri hazır bulundu. Çalışmanın bitmesiyle birlikte futbolcular ve teknik ekip, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.




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