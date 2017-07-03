Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret

Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri ile Ereğli Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri antrenmanı ziyaret etti.

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmalarında futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, çevre illerden ve Düzce’den, Topuk Yaylası’na gelerek futbolculara antrenman sırasında tezahüratlarda bulunuyor. Bu sabah yapılan çalışmada Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri ile Ereğli Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri hazır bulundu. Çalışmanın bitmesiyle birlikte futbolcular ve teknik ekip, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.