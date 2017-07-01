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01 Temmuz 2017 13:52

Fenerbahçe’yi Düzce’de taraftarlar karşıladı

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Fenerbahçe’yi Düzce’de taraftarlar karşıladı

01 Temmuz 2017 13:52

etap kamp çalışmaları için Topuk Yaylası’na giden Fenerbahçe’yi Düzce gişelerde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Fenerbahçeliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek verirken, yeni transfer Valbuena da otobüsten indi ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve kamp için Topuk Yaylası’na gelen Fenerbahçe’yi, Düzce gişelerde taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, takım otobüsünü durdurdu ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek verdi. Kocaman, otobüsten inip bir süre taraftarlarla sohbet etti. Bu esnada taraftarların sevgi gösterileri üzerine Lyon’dan transfer edilen Fransız yıldız Mathiue Valbuena otobüsten indi ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Gişelerde bir süre duran ve Fenerbahçelilerle sohbet eden Aykut Kocaman, ardından otobüse bindi ve kafile Topuk Yaylası’na hareket etti. Bir süre dinlenecek olan futbolcular, akşam saat 18.00’de Topuk Yaylası’ndaki ilk antrenmanını yapacak.




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