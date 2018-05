Festivalin gözdesi oldular

Düzce Otları Tyche Bereket Festivali”nde Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stant ziyaretçi akınına uğradı.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin girişimi ve Düzce Valiliği ile Düzce Üniversitesinin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” her geçen yıl daha fazla görüyor. Anıtpark’da hafta sonu kurulan el emeği stantları arasında Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler de yerini aldı. Ev yapımı yufka ile yapılan börekler, çeşitli sebze ve ot yemeklerinin yanı sıra yöresel tatlıların da bulunduğu stant hakkında açıklama yapan Düzce Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk “Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘Düzce Otları Tyche Bereket Festivali’ tamamen Düzceli kadınların emeğiyle ortaya çıkmış, her geçen yıl büyük ilgi gören bir etkinlik. Buraya emek veren başta belediye başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelimizin bu konuda ayrı bir yeri var. Bir hafta önceden kendi ellerimizle açtığımız yufkalarımızla burada börekler ve tatlılar yaptık. Bu stantta gördüğünüz her şey hepimizin el emeği doğal ürünler. Vatandaşlarımızla birbirinden lezzetli ürünlerimizi buluşturduğumuz için mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.