Fikir ve sanat atölyesi için inceleme yaptılar

Zülkif Dağlı, Düzce Beleidye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki heyet Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren sanat atölyelerini inceledi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, Mustafa Ketrez, Osman Altundal, İlhami Atasever, Cemal Kazak, Halis Kırca, Şafak Duman, Yunus Karaman, Şafak Duman, Musa Zeki ve Fatih Alemdar ile birlikte Düzce’de kurulması planlanan Fikir ve Sanat Atölyesi için örnekler üzerinde inceleme yaptı. Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren sanat atölyelerini inceleyen heyet ziyaretler kapsamında önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile bir araya geldi. Vali Dağlı, Başkan Ay ve beraberindeki heyet Kocaeli’de kurulan sanat atölyesinin niteliği hakkında yetkililerden bilgi aldı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ay: “Valimizin öncülünde Düzce’de kurmayı düşündüğümüz Fikir ve Sanat Atölyesi için inceleme yapmak üzere Kocaeli’ye geldik. Sayın Başkanımıza bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Düzcemize böyle bir hizmeti sağlayarak kültürel ve sosyal alandaki gelişimimizin ivme kazanacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın da bu projeden çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler, umarım çalışmalarımızdan hayırlı, güzel sonuçlar ortaya çıkar” dedi.