Fındık serildi sıra fiyatında

Ancak harmana inen fındığın fiyatı hala belirsizliğini koruyor. Vatandaşın, fiyatın 15 TL’den az olmaması konusunda beklentisi var.

Fındık hasadı bazı bölgelerde tamamlanmaya başladı. Toplanan fındıklar patoza girdi. Fındıkta yeni sezon ürününü toplayan vatandaş şimdi yüksek fiyat beklentisine girdi. Gümüşovalı fındık üreticisi Hatice Kaya, evinin önünde harmanladığı fındık için fiyat beklentisinin 15 liranın üzerinde olduğunu ifade ederek “Geçen sene beklediğimizi bulamadık, bu sene yüksek olsun. 15 TL’den düşük olmasın. Yevmiye, buranın işçileri 90, dışarıdan gelen işçiler 70 TL. Fındığa çok emek veriyoruz. Altının tırpanını, filiz almayı işçiyle yapıyoruz. Randımanını bilmiyoruz, fabrikaya gidince göreceğiz” dedi.