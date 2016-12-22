Fındıkçılar bir araya geldi

Olam Group Company Türkiye Başkanı Ufuk Özongun, fındık fiyatlarıyla ilgili zor bir sezondan geçildiğini, rekoltenin az olduğu bir sene yaşandığını söyledi.

71 ülkede 26 farklı ürün kategorisinde ham madde tedarik eden Olam Group Company bünyesindeki Progıda tarafından, fındık tedarikçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Her yıl Doğu ve Batı Karadeniz olmak üzere iki farklı bölgenin tedarikçileriyle toplantı düzenleyen firmanın yetkilileri, fındıkla ilgili güncel konuları tedarikçilerle birlikte masaya yatırdı. Bu yıl yapılan bilgilendirme toplantısında ise ’Fındıkta Külleme Hastalığı ve Organik Tarım’ konuları ele alındı.

Olam Türkiye Başkanı Ufuk Özongun üçüncü senesi gerçekleşen bilgilendirme toplantılarını, fındık sektöründe iş yapanların bir araya gelmeleri açısından önemli bulduğunu söyledi. "Fındık sektörü hepimiz için ekmek parası, alın teri, güçlük, işimiz ve de ailemiz" ifadelerini kullanan Özongun, "Bu toplantılar hepimizin bir aile ve takım olduğunu vurgulamanın dışında, hepimizin bilgilerini tazelemek ve yeni bilgileri edinmek için de iyi bir fırsat olacaktır" açıklamasını yaptı.



"Tedarikçilerle sürdürülebilir bir işbirliği içindeyiz"

Progıda Yöneticisi Hande Büyüklimanlı konuşmasına, Olam firmasının yapısıyla ilgili bilgiler vererek başladı. Olam firmasının 71 ülkede 26 farklı ürün kategorisinde ham madde tedarikçisi olduğunu belirten Büyüklimanlı, Olam’ın İngiltere ve Hollanda’da ticari ofislerinin bulunduğunu, fındık sektöründe ise Türkiye’de Ordu, Giresun ve Sakarya illerinde 3 fabrikaya sahip olduğunu bildirdi. Konuşmasında fındık sektöründe ‘Manav’ adı verilen yerel fındık tüccarlarıyla ilgili sayısal verileri de davetlilerle paylaşan Büyüklimanlı, son 3 yılda tedarikçilerle sürdürülebilir bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye genelinde yürüttükleri zirai eğitim çalışmalarının yanı sıra Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projeleri de düzenlediklerini dile getiren Büyüklimanlı, bu projeler aracılığıyla fındığın verimliliğini ve kalitesini arttırmanın yanı sıra, fındıkta çocuk işçiliğinin önlenmesi ve mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma haklarının korunmasına da katkı sağladıklarını söyledi.

Ziraat Mühendisi Umut Uysal ise, 2013 yılından bu yana fındığı olumsuz etkileyen külleme hastalığıyla mücadelenin yöntemleri ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Uysal’ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Ziraat Mühendisi Serenay Koçak ise fındık üreticilerinin merak ettiği konulardan olan organik tarım ve organik tarımın sertifikasyon süreçleriyle ilgili bilgi verdi.



"Türkiye’nin fındık ihraç ettiği ülkelerde ekenomik kiriz yaşanıyor"

Toplantının sonuda bir konuşma daha yapan Olam Türkiye Başkanı Ufuk Özongun, fındık fiyatlarıyla ilgili olarak zor bir sezondan geçildiğini, rekoltenin az olduğu bir sene yaşandığını, fiyatlarda bir beklenti havasının oluştuğunu belirterek Türkiye’nin fındık ihraç ettiği ülkelerde de ekonomik krizler yaşandığını ve bu krizlerin de tüketicinin satın alma davranışlarını etkilediğini belirtti. Özongun, kış aylarıyla birlikte çikolata tüketiminin artmasına bağlı olarak fındık ihracatının da artabileceğini ve Şubat-Mart sayımlarında görülecek olan rekolteye göre de fiyatlarda oynama olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların sonunda ise Olam Progıda yetkilileri ve tedarikçiler birlikte yemek yedi. Program sonunda katılımcılara hediyeleri takdim edilirken toplu fotoğraf çektirildi.