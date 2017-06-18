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18 Haziran 2017 14:44

Fındıkta külleme hastalığı hızla yayılıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık ağaçlarında gözlenen külleme hastalığı, üreticiyi tedirgin ediyor.

Fındıkta külleme hastalığı hızla yayılıyor

18 Haziran 2017 14:44


Akçakoca’ya bağlı Arabacı köyü mevkisinde hemen hemen bütün fındık bahçelerinde görülen külleme hastalığına karşı üreticiler kendi imkanlarını kullanıyor. Ancak hastalığın giderek yaygınlaşması üreticiyi tedirgin ediyor. Akçakoca’da fındık üreticiliği yapan Ziya Denizgez, devletin hastalıkla mücadelede seferberlik başlatmasını istiyor.



Fındık üreticisi tedirgin


Fındık kalitesi ile rekolteyi çok olumsuz etkileyen külleme hastalığı karşısında tedirgin olduklarını söyleyen Denizgez, "2-3 yıldan beri bölgemizde bu hastalığa rastlıyoruz. Bununla ilgili yetkililerden hastalıkla mücadelede daha etkin olmasını istiyoruz. Zaten fındık fiyatları masraflarımızı karşılamaya yetmiyor. Bir de bu hastalık yüzünden ekonomik kaybımızın olmasını istemiyoruz. Yetkililerden üreticinin yanında olmalarını ve bizlere destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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