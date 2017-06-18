Fındıkta külleme hastalığı hızla yayılıyor

Akçakoca’ya bağlı Arabacı köyü mevkisinde hemen hemen bütün fındık bahçelerinde görülen külleme hastalığına karşı üreticiler kendi imkanlarını kullanıyor. Ancak hastalığın giderek yaygınlaşması üreticiyi tedirgin ediyor. Akçakoca’da fındık üreticiliği yapan Ziya Denizgez, devletin hastalıkla mücadelede seferberlik başlatmasını istiyor.

Fındık üreticisi tedirgin

Fındık kalitesi ile rekolteyi çok olumsuz etkileyen külleme hastalığı karşısında tedirgin olduklarını söyleyen Denizgez, "2-3 yıldan beri bölgemizde bu hastalığa rastlıyoruz. Bununla ilgili yetkililerden hastalıkla mücadelede daha etkin olmasını istiyoruz. Zaten fındık fiyatları masraflarımızı karşılamaya yetmiyor. Bir de bu hastalık yüzünden ekonomik kaybımızın olmasını istemiyoruz. Yetkililerden üreticinin yanında olmalarını ve bizlere destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.