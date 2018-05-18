Fındıkta külleme hastalığı uyarısı

Müdürlükten küllenme ile ilgili yapılan açıklamada “Fındık önemli verim ve kalite düşüklüğüne neden olan külleme hastalık etmeni bir fungus olup kışı yere dökülen yapraklarda ya da yere dökülen bitki artıklarında geçirerek bahar döneminde yeni bulaşmalara neden olmaktadır. Hastalık bitkinin yapraklarına, sürgünlerine ve çotanaklar üzerinde belirtiler meydana getirmektedir. Hastalık etmeni fungus ilk belirtilerini taze sürgün ve yapraklarda görülmekte, yaprak üstlerinde renk açılmaları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler meydana getirmektedir. İleriki dönemlerde ise yapraklarda fotosentez alanı daraldığı için kahverengileşmekte, şeker üretimi durmakta bitkide gelişim geriliği görülerek yapraklar vaktinden önce dökülmektedir. Fungus bulaşmanın ardından doku içerisinde spor gelişimleri tamamlayarak yapraklarda, sürgünlerde ya da çotanaklarda fungusun beyaz un serpilmiş gibi bir görünüm almakta, daha sonra renkte matlaşma puslu bir yapı almakta ve kahverengileşerek erken dönemde dökülmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada mücadele ile ilgili olarak ise “Bulaşıklık kaynağı olabilecek bitki artıklarını bahçeden uzaklaştırarak ilk enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalı. Tarla içerisinde iyi bir taç oluşumu sağlayarak ocak başına maksimum 5-6 dal bırakılarak hava sirkülasyonu sağlanmalı, hastalık ilk önce taze sürgün ve yapraklarda bulaşma gerçekleştirdiğinden dip temizliklerini sezon içinde en az 2 kez yapılmalı dip sürgünlerinin hem verim üzerine olumsuz etkisi ortadan kaldırılmalı hem de hastalığın bulaşması önlenmelidir. Hastalık bahçede geçen yıllarda bulaşık ise yapraklar para büyüklüğüne geldiği dönemde yani çotanak bağlama döneminde ilaçlı mücadeleye başlanmalı, ilacın etki süresine göre 15-20 gün aralıklarda hasada kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. Bitki Koruma Ürünü seçiminde 1. ve 2 ilaçlamayı Kükürt 800 g/l aktif maddesinden tercih edilmeli, böylece hem külleme hastalığı baskı altına alınacak hem de Fındık alanlarında önemli bir zararlı olan Fındık Kozalak Akarı zararı da önlemiş olacaktır. Hastalık bahçede geçen yıllarda bulaşık değilse hastalık belirtisi görülür görülmez ilaçlı mücadeleye geçilmelidir. İlk ilaçlamalarda kozalak akarını kontrol etmesi sebebi ile hava sıcaklıklarına dikkat edilerek Kükürt 800 g/l aktif maddesi uygulanmalıdır. İlaçlamada Kükürt aktif maddesinin yakıcı özelliğini de dikkate alarak sabah serin de ya da akşam serinde ilaçlı mücadele gerçekleştirilmelidir. Diğer ilaçlamalarda Fındık Kurdu zararlısı ve Kokarca zararlısı ve hastalığın ilerleyişine göre aktif maddeler seçilerek kombine bir ilaçlama yapılabilir. Daha geniş bilgi ve belge için İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirsiniz” ifadelerinde bulunuldu.