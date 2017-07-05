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05 Temmuz 2017 14:03

Fırtına fındığı yere döktü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 2 gündür devam eden Karayel, yıldız fırtınadan dolayı fındık bahçelerinin zarar gördüğü açıklandı.

Fırtına fındığı yere döktü

05 Temmuz 2017 14:03


Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Akkaya, Çayağzı, Tepeköy, Sarıyayla gibi bir çok köyde şiddetli fırtınanın fındığa zarar verdi. Fındık üreticileri, "Ne kadar zarar söz konusu henüz bilemiyoruz ancak yeni rekolte tespiti öncesi yetkililerin mutlaka hasar tespit çalışması yapmaları gerekir, şiddetli fırtınanın fındık rekoltesine olumsuz yansıyacağını ifade ettiler. Fındığın bölgenin tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan üreticiler, aynı olumsuzluğun bir daha yaşanmamasını dilediler. Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran yaptığı açıklamada yaşanan fırtınada Fındık üreticisi zarar gördüğünü belirterek "Fındıktaki hastalıklar nedeniyle çotanak dediğimiz fındık kendini tam olarak geliştirememesi nedeniyle fırtında veya rüzgarda yere düşüyor.Bu konuda çalışma yapılması gerekir’’ dedi.




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