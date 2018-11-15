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Gazeteci Tuncay Türkgülü MHP'den aday adayı oldu

Gazeteci Tuncay Türkgülü, MHP’den Akçakoca Belediye başkanlığı için aday adaylığı müracaatı yaptı.

Gazeteci Tuncay Türkgülü, MHP'den Akçakoca Belediye başkanlığı için aday adaylığı müracaatı yaptı.


Ankara'da MHP Genel Merkezine giden Tuncay Türkgülü, aday adaylığı dilekçesini partinin Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a verdi.


Yaklaşık 30 yıldır Düzce ve Akçakoca bölgesinde televizyonculuk, radyoculuk ve gazetecilik yapan Türkgülü, tecrübelerini Akçakoca için değerlendirmeyi düşündüğünü ve doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek amacıyla MHP'den aday adaylığı müracaatında bulunduğunu söyledi.


İHA'nın Akçakoca muhabirliği de yapan Türkgülü, Akçakoca Yerel Haber ve Akçakoca TV sitesinin de yöneticiliğini yapıyor.

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