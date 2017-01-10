Gazeteciler gününde gazeteciden anlamlı bağış

Düzce’de aylık olarak yayınlanan Düzce Kent Dergisi tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından açılan eşya ve mobilya kampanyasına destek verildi. Dergi tarafından, kampanyaya koltuk takımı ile masa takımı bağışlandı.

10 Ocak Gazeteciler Gününde, Düzce Kent Dergisi tarafından anlamlı bir bağış yapıldı. Dergi imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Cihat Tutkun, kampanyaya koltuk ve masa takımı bağışladı. Sosyal Yardım İşleri’nin açtığı eşya ve mobilya kampanyasını desteklediklerini ifade eden Tutkun ‘ Belediye tarafından, mağdur ve yoksul ailelere yapılan yardımları takip ediyoruz. Bu çabalara duyarsız kalmak istemedik ve katkı vermeye çalıştık. Bizim de bu çorbada tuzumuz olsun istedik” dedi.