Gaziler Günü Düzce’de düzenlenen törenle kutlandı

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, şanlı al bayrağımızın ilelebet gönderden inmemesi ve bu vatan topraklarında ezan sesinin dinmemesi için mücadele ederken canını ortaya koyan gazilerimizin günü Düzce’de de kutlandı.

Anıtpark’ta düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, daire müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şube Başkanı Vedat Nefesoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi ile vatandaşlar katıldı.

Tören Vali, Belediye Başkanı ve gazilerin Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kahraman Gazilerimiz ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şube Başkanı Vedat Nefesoğlu günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Nefesoğlu, dün olduğu gibi bugün de aynı inançla vatanın bölünmez bütünlüğüne saldıranlara karşı her zaman kanlarını akıtmaya, canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi ve bugünün gazilerin şeref günü olduğunu belirtti.

Program okunan şiir ile sona ererken Düzce Valiliği Şehit yakınları ve gazilere ikramda bulundu.