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28 Mayıs 2018 10:33

Geçirdiği kaza sonrasında hayata 13 gün tutunabildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 13 gündür yaşam mücadelesi veren Caner Acar hayatını kaybetti.

Geçirdiği kaza sonrasında hayata 13 gün tutunabildi

28 Mayıs 2018 10:33


Kaynaşlı’nın Tavak Köyü’nde tutkusu olan motosikleti ile giderken, arkadaşının motosikletine çarpan ve ağır yaralanan Caner Acar 13 gündür Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun bakımında yaşam mücadelesi veriyordu. Başına aldığı darbe ile yaşama tutunmaya çalışan Acar, hayatını kaybetti.


Olay, Kaza 15 Mayıs tarihinde Kaynaşlı İlçesi Tavak Köyü yolunda meydana gelmişti. Caner Acar (20) ile Enes Güven (19) Tavak Köyü yoluna geldiklerinde yolun bazı bölümlerinin asfalt yapısının bozuk olması nedeniyle motosikletlerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda birbirlerine çarpışmışlardı. Çarpmanın etkisi ile motosikleti takla atan Caner Acar ağır yaralanarak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.




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