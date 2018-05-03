Geleceğin Sağlık Yöneticileri Proje Yarışması’nda 1.’lik ödülü DÜ’nün

sınıf öğrencileri İsmet Haberal ve Muhammed Caner Gökçe, Geleceğin Sağlık Yöneticileri 2018 Proje Yarışması’nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya’da düzenlenen ödül törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım gösterdi. Özel bir hastanenin sağlık yönetimi öğrencilerine destek ve teşvik amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği yarışmaya katılım yoğun oldu. Yarışmaya yaptıkları ’Görsel Risk Haritalama Tekniği Açısından Hastane Risk Yönetim Aracı ve Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Simülasyonu’ başlıklı projeyle kazanan Düzce Üniversitesi öğrencileri ödüllerini, özel hastanenin balı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta’nın elinden aldı.

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de bulunan 34 üniversiteden 121 proje başvurusu yapıldı. Sektörün bürokrat ve akademisyenlerinden oluşan jürinin değerlendirmesi ile 1.’lik ödülünü kazanan girişimci üniversiteliler, yaptıkları açıklamada; ödülü kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, yaptıkları bu projeyle hastanelerde düzenlenen hizmet içi eğitimin daha kolay olacağını ve uzaktan eğitimi kapsadığı için de tüm personellere aynı anda tek seferde eğitim verilebileceğini ifade etti.