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14 Mayıs 2018 17:57

Geleneksel piknik renkli görüntülere sahne oldu

Düzce Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği piknik renkli anlara sahne oldu.

Geleneksel piknik renkli görüntülere sahne oldu

14 Mayıs 2018 17:57


Düzce Belediyesinin Engelliler Haftası dolayısıyla engelli çocuklar, gençler ve aileleri için Gölyaka Kültür Park’ta düzenlediği pikniğe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk, özel eğitim öğrencileri ile aileleri katıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen piknikte özel öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Dursun Ay ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, çocukların etkinliklerine eşlik ederek onlarla halay çekti.




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