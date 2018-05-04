Geleneksel Tıpta Kalite ve Standardizasyon Çalıştayı DÜ’de düzenlendi

Ş. işbirliğiyle “Geleneksel Tıpta Kalite ve Standardizasyon” çalıştayı düzenlendi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünleri Daire Başkanı Aslı Can Ağca, bitkisel ürün firma temsilcileri ve öğretim elemanları katılım gösterdi.

Geleneksel tıpta kalite ve standardizasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Üniversitemizin kuruluş amaçlarının içerisinde, bölgesel kalkınmaya ve ihtisaslaşmaya yer alıyor. Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesinde 5 pilot üniversite arasına girmesinin doğal bir sonuç" dedi.

Düzce Üniversitesi olarak “Çevre ve Sağlık” alanında yapılacak çalışmaların alt başlıklarını belirlemek amacıyla bu tür çalıştayların ve toplantıların yapıldığını belirten Prof. Dr. Uğraş, "Üniversite, sanayi kuruluşları ve köylüleri buluşturarak yeni bir ihtisas alanı oluşturuldu. Düzce, şehrinin zengin bitki örtüsü ve elverişli tarım topraklarıyla geleneksel tıp alanında kalkınabilir. Geleneksel tıp alanında ürün oluştururken Üniversitemiz bünyesinde kurulan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile diğer laboratuvarlarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkarılan ürünlerin satışa sunulacak" diye konuştu.

Üniversitelerin yaptığı çalışmaların kanıta dayalı olması zorunluluğunu hatırlatan Uğraş, "Düzce Üniversitesi’nin akademisyenleri ile birlikte şehrimizin köyleri dahil büyük bir bölümünü gezip su, toprak ve bitki çeşitliliği incelendi.

Düzce’de 20’nin üzerinde tıbbi bitki var ve 30’a yakın da tıbbı bitki üretimine elverişli toprak bulunuyor" şeklinde konuştu.

“Çevre ve Sağlık” alanlarında yapılacak çalışmalar için 73 milyon liranın Üniversiteye tahsis edildiğini söyleyen Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, tahsis edilen bu bütçeyle yapılacak çalışmaların alt yapısını oluşturarak bölgenin geleneksel tıp uygulamalarında öncü olması için çalışmaların her yönüyle sürdürüleceğini belirtti. Geleneksel tıpta, kalite ve standardizasyonu ve güvenilirliği sağlamak amacıyla geniş katılımın olduğu bir platformun oluşturulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğraş, etkinliği test edilmemiş hiçbir ürünün piyasaya sürülemeyeceğinin altını çizdi. Çalıştaya, sağlanan geniş katılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, yapılacak oturumlarda herkesin fikir ve düşüncelerine ihtiyaç duyduklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş’ın konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Aksu Vital Doğal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, firmasının 1989’da arı ürünleri üreterek ticarileşmeye başladığını belirtti. Bugün 400’e yakın doğal ürün ürettiğini katılımcılarla paylaşan Aksu, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Sürdürülebilir bir hayat için sadece insan odaklı çalışmaların yapılmaması gerektiğinin altını çizen Yunus Aksu, evrendeki varlıkların bir bütün halinde düşünülmesi gerektiğini ve bir şey yaparken başka bir şeyi yok etmemek gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ise yaptığı konuşmada böyle bir toplantıda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Düzce’de Üniversitemiz toplumla buluştu ve bu da diğer üniversitelere örnek olacak. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının 5-6 sene sonra sağlık alanında daha çok yer tutacak. Geleneksel tıp, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri kapsayan bir tanım" ifadelerini kullandı.

Programın son konuşmasını yapan T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünleri Daire Başkanı Aslı Can Ağca da tamamlayıcı tıbbın sadece Türkiye’de değil, dünyada da talep gördüğünü belirterek, dünya genelinde kullanılan ilaçların yüzde 25’nin bitkisel ilaçlar olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen çalıştay ve toplantıların önemine de değinen Aslı Can Ağca, “Bu tür çalıştay ve toplantılar karar alma ve değerlendirme ortamı hazırlıyor. Bu çalıştaydan pek çok şey öğrenerek ayrılacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından çalıştay, guruplar halinde 2 oturum şeklinde devam etti. Yapılan oturumlardan sonra alınan kararların sonunda oluşturulan çalıştay raporunun okunmasıyla program sona erdi.