Genç Beyinler Çocuk Teknoparkında buluştu

dönem eğitimlerine büyük bir heyecanla başladı.

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olmak üzere iki grup olarak hazırlanan ve 3 hafta sürecek olan eğitim programının ilk günü, Düzce Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri ve Düzce Teknopark çalışanlarının öğrencilerle tanışmasının ardından, eğitim programına yönelik hazırlanan sınıf ve laboratuvar ortamlarında verilen eğitimlerle devam etti.

Geleceğin beyinlerini Düzce Çocuk Teknopark’ta buluşturan Düzce Teknopark, çocukların becerilerini, yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirerek onları geleceğe hazırlıyor.