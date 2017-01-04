Genç çiftçiler hayvanlarına kavuştu

Düzce’de Genç Çiftçi Projelerini desteklemesi programı çerçevesinde hibe destek almaya hak kazanan genç çiftçilere büyükbaş hayvanları teslim edilmeye başlandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Desteklenmesi Programı çerçevesinde, Düzce’ merkez ilçesinde büyükbaş hayvan dağıtımına başlandı.

Dağıtıma; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Harun Kabaoğlu, İl Müdürü Yardımcısı Necdet Çiçek, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı, İl proje yürütme birimi personeli ve genç çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Kabaoğlu; Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe desteği almağa hak kazanan 185 genç çiftçi olduğunu, bunların 122’si büyükbaş ve 18’i küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında olduğunu söyleyerek, Merkez İlçede 7 çiftçiye büyükbaş hayvanların teslim edildiğini ve önümüzdeki günlerde dağıtımların devam edeceğini bildirdi.

Daha Önce Merkez İlçe, Gölyaka ve Cumayeri olmak üzere 3 hak sahibine küçükbaş hayvanların teslim edildiğini belirten Kabaoğlu, 41’i arıcılık, 2’si seracılık, 1’i meyvecilik, 1’i tavukçuluk olmak üzere 45 genç çiftçiye toplam Bir milyon 350 bin TL ödeme yaptıklarını söyleyerek Düzce çiftçisine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.