Genç çiftçiler hayvanlarına kavuştu

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, 2018 yılı genç çiftçi projesi kapsamında hayvancılık konusunda başvuru yapan 112 genç çiftçiye, her birine 5'şer baş olmak üzere toplam 560 baş büyükbaş hayvanın getirilerek çiftçilere dağıtıldığını ve bu kapsamda toplam 3 milyon 360 bin TL karşılıksız destek verildiğini söyledi.

Kabaoğlu, ayrıca proje kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımının, sera ve kanatlı proje yapımlarının devam ettiğini, projeler tamamlandığında toplam 6 milyon 180 bin TL ödeme yapılacağını, verilen hibe desteği kapsamında gerçekleştirilen bu projelerin ülke tarım ve hayvancılığının gelişmesinde önemli katkısının olacağını belirtti.