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22 Aralık 2016 17:29

Genç çiftçilerin eğitimi tamamlandı

Genç çiftçilerin eğitimi tamamlandı

22 Aralık 2016 17:29

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürü Harun Kabaoğlu, Düzce’de genç çiftçi eğitim programı kapsamında 242 kişinin eğitim aldığını söyledi.
Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinin bir alt bileşeni olarak gerçekleştirilmekte olan genç çiftçilerin eğitimi çalışmalarının etkinliği artırmak amacıyla Bakanlık, Ziraat Odaları Birliği ve İş Kurumu arasında işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla "Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü" imzalanarak "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" adı verilen bir proje hazırlanarak yürürlüğe konmuştu.
Proje uygulama kapsamında Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, İl Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burcu Şener, Merkez ve İlçelerde açılan kursları ziyaret ederek kurs öğretmenlerinden bilgiler aldılar.
Kursa katılan çiftçilerin kurs hakkındaki görüşlerini ve taleplerini dinleyen İl Müdürü Harun Kabaoğlu, "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında 2016 yılında Düzce’de 15 kursun açıldığını ve bu kurslarda çoğu bayan olmak üzere toplam 242 kişinin eğitildiğini bildirdi. Kabaoğlu, kursiyerlerin bu projeden çok memnun kaldıklarını söylediklerini ve kurs süresince de Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğünce günlük 20 TL ücret verildiğini söyledi. Ayrıca kursiyerlerin çeşitli sorularını yanıtlayan İl Müdürü Harun Kabaoğlu miras yasasındaki değişiklik ile tarım arazilerinin mülkiyet devri ile ilgili kursiyerlere bilgiler verdi.



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