Genç MÜSİAD’dan “Bu yaz camideyiz”

Genç MÜSİAD yönetimi çocukları camide ziyaret etti.

Düzce Genç MÜİSAD tarafından bu yıl 6. gerçekleştirilen Bu Yaz Camideyiz projesi Gürcü Osman, Yeşil ve Asar camilerinde gerçekleştiriliyor. Başkan Hakan Bekar ve yönetimi dini eğitim alan, Kuran’ı Kerim öğrenen çocukları camide ziyaret etti. Yöneticiler çocuklarla birlikte sohbet ettiler, onlara çeşitli ikramlarda bulundular.

Genç MÜSİAD Düzce Başkanı Hakan Bekar, bu yıl 6.’sını gerçekleştirdikleri ‘Bu yaz camideyiz’ projesi ile ilgili olarak “Genç MÜSİAD başkanlarımız tarafından başlatılan geleneği bizlerde sürdürüyoruz. Dini eğitim alan çocuklar ile bir araya geldik onlarla güzel sohbetler yaptık. Çocuklarımızın camileri doldurmaları bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

Bekar ayrıca kendilerine her türlü desteği veren Düzce Müftülüğüne ve iş adamlarına da teşekkür etti.