Genç Neferler bu defa cinayet ve şiddete dikkat çekti

Düzce’de yaptıkları farklı etkinliklerle güncel olaylarda farkındalık oluşturmaya çalışan Genç Neferler bu defa kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmeye çalıştı. Dernek üyeleri İstanbul Caddesi üzerinde elektrik direklerine ve trafik işaret levhalarına Türkiye gündeminden düşmeyen şiddete uğrayan kadınların ve çocukların adının yazılı olduğu kartonetleri koydular. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ellerindeki kartonetlertle caddeye gelen genç neferler derneği üyeleri, kartonetleri aydınlatma direklerine ve trafik işaret direklerine sabitleyerek vatandaşlara yaptıkları eylem hakkında bilgiler verdiler.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgiler veren Genç Neferler Derneği Başkanı Can Vural, Kadına ve çocuğa şiddetin toplumsal yara olduğunu ve bu kanayan yaraya farkındalık oluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Dernek Başkanı Can Vural, “Bugün hazırladığımız kartonetlerle beraber çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı dikkat çekmeye çalıştık. Düzce halkının farkındalığını oluşturmaya çalıştık. Kartonetlerin üzerinde yazan isimler tamamen gündemde olan, ülkemizde yaşanmış olaylardır. Burada yazan isimler şiddete uğramış, kuma olarak satılmış kadınların isimleridir. Hepsi yaşanmış olaylardır ve kartonetlerin üzerinde hepsinin hikayeleri yazıyor. Elimizden geldiği kadar farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Daha önce madde bağımlılığı ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Şimdi kadın haklarıyla ilgili yaptık, ilerleyen zamanlarda başka konularla ilgili de çalışmalarımız olacak” dedi.

Genç Neferler Derneği Başkanı Can Vural, “Genç Neferler Derneği üyelerinin 17-25 yaş arasından oluştuğunu ve her birinin lider ruhlu insanlar olduğunu belirterek Derneğin Türkiye’nin kanayan yarası olan bir çok olayda farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi. Can Vural; derneğin halen 45 üyesinin olduğunu belirterek gün geçtikçe çoğalmaya devam ettiğini de dile getirdi.