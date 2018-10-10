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Genç pehlivanlar Ankara'ya gitti

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Ankara’da Düzce’yi temsil etti.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Ankara'da Düzce'yi temsil etti.


10-11 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 13-15 Yaş Terfi Müsabakalarında Düzceli gençler hünerlerini sergiledi. 10 sporcu 2 antrenör ve 1 idareci ile Ankara'da düzenlenen müsabakalara katılan genç pehlivanlar, sıkı bir çalışma temposunun ardından Düzce'ye madalya ile dönmeyi hedefliyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Kulüp Yöneticisi Faruk Keleş “çocuklarımız 13-15 Yaş Terfi Müsabakaları için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreci yakından takip ettik. Ankara'dan inşallah madalya ile dönecekler. Bu müsabakalarda ilk ikiye giren sporcularımız 2. Lige yükselerek kulübümüzü bu ligde temsil edecekler. Ayrıca her müsabakada bizlerden desteğini esirgemeyen Düzce Belediye Başkanımız Dursun Ay'a da teşekkür etmek istiyorum. Amacımız gençlerimizin spora özenmesi ve bu alanda büyük başarılar elde etmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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