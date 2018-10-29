Gençler tarihi ve turistik yerleri gezdi

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrencileri Kaynaşlı ilçesinde Organgazi Cuma Cami'sini, Ali Baba Türbesini, Gırgın Çayırını, Çamlıpınar Göleti'ni ve Topuk Yaylası'nı gezdi.

'Bu Şehir Sadece Okumaktan İbaret Değil' sloganı ile geçtiğimiz hafta İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin destekleri ile başlatılan proje bu haftada devam ediyor. Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu üyeleri bu haftaki gezide Orhangazi Cuma Cami'sini, Ali Baba Türbesini, Gırgın Çayırını, Çamlıpınar Göletini ve Topuk Yaylasını gezdi. Gezi boyunca öğrenciler okudukları şehrin muhteşem doğasını sosyal medya hesaplarında paylaşarak memleketlerindeki arkadaşlarına Düzce'nin doğa harikası bir şehir olduğunu gösterdi. Gezilerin diğer ilçelerde de aralıksız bir şekilde her hafta sonu devam etmesi bekleniyor.