Gençlere sporcu olmayı anlattılar

Düzce Belediyespor sporcuları Amatör Spor Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Gençlere sporun faydaları ve sporcu olmanın avantajlarını anlatan Düzce Belediyespor Erkek ve Kadın Basketbol takımı sporcuları Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Düzce Spor Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesinde söyleşi yaptı. Belediyespor Kadın Basketbol takımı ve milli basketbolcular Saliha Mandıracı ve Rana Uçar'ın öğrencilerden yoğun ilgi gördüğü söyleşi programı sonunda okul yetkilileri, öğrenciler ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.