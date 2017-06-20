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20 Haziran 2017 11:32

Gençlik merkezinde Kur’an-ı kerim dersleri başladı

Düzce Gençlik Merkezi kurs açmaya devam ediyor.

Gençlik merkezinde Kur’an-ı kerim dersleri başladı

20 Haziran 2017 11:32

Okulların tatile girmesi sebebiyle çalışmalarına hız veren Gençlik Merkezi Yaz Okullarını açtı.


Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin yaz programları çerçevesinde başlattığı Yaz Akademisi eğitimlerine Kur’an-ı Kerim dersleriyle başladı.


Düzce Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay, eğitim yılının sona ermesi sebebiyle gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda değerlendirmeleri amacıyla Dini Bilimler Atölyesi çerçevesinde açtığımız Kur’an-ı Kerim eğitimlerine başladıklarını söyledi.




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