Gençlik Merkezinden Kızılay'a ziyaret

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Fatih Keten, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler Kızılay Haftası münasebetiyle Türk Kızılayı Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın'ı ziyaret etti.

Dereci, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ulvi görevi üstlenen Türk Kızılayı Düzce Şubesinin değerli yönetici ve çalışanlarının Kızılay Haftası'nı kutladı. Ayrıca ziyarette, yapılan ortak çalışmalar ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirten Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın öğrencilerle sohbet ederek Kızılay'ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Aydın, sohbetin ardından gençler tarafından sunulan hediyeyi kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.