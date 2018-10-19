Gerçekliğe Ulaşmada Medya okuryazarlığı önemli

gününde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın da katıldığı oturumlar gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi tarafından duayen isimlerin katılımıyla düzenlenen #iletişimekimi Bireysel Kurumsal Toplumsal İletişim Paylaşımı Platformu'nun dördüncü günü, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in moderatörlüğündeki oturumla başladı. Programın ilk konuşmacısı olan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek, “Bireyler, Toplumlar Açısından İletişimsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunda iletişimi; insan kaynakları, teknoloji, ekonomik koşullar ve küresel dünya boyutunda değerlendirdi. Önemli tespitlerde bulunan davetli konuşmacı, iletişim mesleğinin de küresel değişimlerden fazlasıyla etkilendiğini dile getirdi.

Oturumun diğer konuşmacısı Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, “İletişim, Kuram, Kritik” başlıklı konuşmasında, iletişimi etkileşim alanını inceleyen bilim dalı şeklinde tanımladı. Günümüzde insanların ileti bombardımanına maruz kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Nigar Pösteki, medya gerçekliği ile hakikatin birbirinden farklı olduğunun altını çizerek iletilerin iyi analiz edilebilmesi ve gerçekliğe ulaşmada medya okuryazarlığının önemine vurgu yaptı.

Oturumun son konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Kurumsal Yönetişim Açık Kapı Uygulaması” başlıklı konuşmasında, iletişimi; insanların kendisini başkalarının yerine koyabilmesi şeklinde tanımlayarak, iletişimin en önemli kazanımının bilgi olduğuna işaret etti. Yönetici olarak doğru karar verebilmek, adil olabilmek, güven ilişkisi kurabilmek ve bilgi sahibi olabilmek için 5 Kasım 2015 tarihinde Açık Kapı Uygulamasını Düzce Üniversitesi'nde başlattıklarını belirten Rektör Çakar, şu ana kadar gerçekleştirdikleri 24 Açık Kapı Uygulamasında yaklaşık 3 bin kişiyi dinlediklerini ve bunun bir başarı olduğunu sözlerine ekledi. Bu uygulamada güzel anılara sahip olduklarını dile getiren Prof. Dr. Çakar, ciddi faydaları olan Açık Kapı Günü ile bilgi yumağı biriktirdiklerini söyledi.

Projesi olan öğrencilere ve akademisyenlere destek olduklarını ifade eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, şehirden vatandaşların da kendilerini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı. Usul, yaklaşım ve nezaket konularında hassas davranmanın da önemine değinen Rektör Çakar, öğrencilerin güzel bir ülke ve başarılı bir üniversitede olduklarını belirterek umutsuz olmamalarını temenni etti.

Günün öğleden sonraki programı, Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkan Ertürk'ün moderatörlüğünde, IC Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ece Gülser Özdemir'in “Çoklu Yapılarda Kurumsal İletişim ve Önemi” başlıklı sunumuyla başladı. Ece Gülser Özdemir, konuşmasında aidiyet duygusunun gelişmesi için kurumsal şeffaflığın önemine değindi. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Kurumsal İletişim Müdürü Handan Erdoğdu ise “KKB'de İletişim Yönelimleri ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı” başlıklı sunumuyla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. KKB'nin kurumsal yapısından bahseden Handan Erdoğdu, düzenledikleri “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk yarışmasına en çok başvuru ödülünü Düzce Üniversitesi'nin kazandığını belirtti.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen'in moderatörlüğündeki günün son oturumunda, Sabiha Gökçen Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “Kurumlarda Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetiminde İç Denetimin Önemi/Sabiha Gökçen Örneği” başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, “Uluslararası İletişim Düzeni” konusunda bilgiler aktardı. Soyak Holding Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Çelenk ise gerçekleştirdikleri iletişim uygulamalarından söz ederek öğrencilerimize iletişim alanında yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Programın dördüncü günü, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.