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03 Mayıs 2018 15:25

Girişimci çocuk atölyesi kuruluyor

Düzceli öğrencileri girişimciliğe özendirmek amacıyla Bilim ve Sanat Merkezi’nde Girişimci Çocuk Atölyesi kuruluyor.

Girişimci çocuk atölyesi kuruluyor

03 Mayıs 2018 15:25


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Marka Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Girişimci Çocuk Atölyesi Projesinin hayata geçmesi için protokol imzaladı.


Vali Dağlı 7 – 11 Mayıs tarihlerinde Bilim Sanat Merkezinde öğrencilere girişimcilik eğitimi verileceğini belirterek “Güzel bir projeye imza atıyoruz. 7 – 11 Mayıs tarihlerinde Bilim Sanat Merkezinde Girişimci Çocuk Atölyesi açmak suretiyle çocuklarımıza uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek. Çocuklarımızın girişimciliğe özendirmek istiyoruz. 25 öğrencimiz katılacak. Ardından 11 Mayıs itibariyle bir faaliyet yapmak suretiyle proje tamamlanacak” dedi.


Dağlı benzer projelerin önümüzdeki yılda artarak devam edeceğini vurgulayarak “İnşallah önümüzdeki yılda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Orası ve MARKA ile buna benzer projelerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.




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