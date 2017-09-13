Göçmenler tek noktadan sorunsuz sağlık hizmeti alacak

Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında eylül ayı Kardeşlik Akrabalık ve Dostluk iletişim Merkezi (KADİM) toplantısı yapıldı.

İlgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Göçmen Sağlık Biriminin kurulması ve 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde İlkokul, Orta Okul, Lise çağındaki gençler arasında okula kayıt yaptırmayan ailelerin tespit edilmesi konuları görüşüldü.

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde hizmet veren Düzce Toplum Sağlığı Merkezi binasında hizmet verecek olan “Göçmen Sağlığı Birimi” göçmen vatandaşların hizmetine sunuldu. Böylece göçmen vatandaşlar sağlık hizmeti almaları için tek noktadan ve tercüman sorunu yaşamadan tedavi olabilecekleri bir hizmet birimi devreye girdi.

Toplantıda ayrıca, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okul çağında ki Suriye ve diğer ülkelerden gelen vatandaşların eğitim öğretime devam etmesi ve okul çağına gelmiş çocukların tespit edilerek okula başlamaları için aileler ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca aile ziyaretlerinde eğitim sistemi hakkında ailelere bilgilendirmeler yapılarak okula yeni başlayan öğrencilerin ve ailelerinin bilinçlenmesi sağlandığı bildirildi. Yaz dönemi boyunca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden Türkçe Dil Kursları ile öğrencilerin okula hızlı bir şekilde uyum sağlamaları ve daha etkili bir eğitim - öğretim dönemi geçirmeleri hususunda çalışmaların devam ettiği ifade edildi.