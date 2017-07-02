Gökçek, Başkan Yemenici’yi ziyaret etti

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan Yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk ve beraberindeki daire müdürleriyle belediye binası önünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i karşıladı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le karşılıklı gerçekleştirdikleri görüşmede Akçakoca’da yapılan çalışmaları anlatarak projeler hakkında bilgi verdi. Hizmetlerini anlatan Başkan Yemenici ilçenin gelişmesi için en iyi hizmeti üretme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’de Akçakoca’da gerçekleşen yatırımları yakından takip ettiğini ve kentin tamamlanacak olan projelerle hızlıca bir yükselişe geçeceğini vurguladı.

Başkan Gökçek’in ve Yemenici’nin karşılıklı gerçekleştirdiği görüşme sonrası Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir tablo hediye etti.