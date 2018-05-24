Gölyaka MYO öğrencileri Gölyaka’yı renklendirdi

Kuyudüzü Mahallesi meydanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kuyudüzü Çevre Kalkındırma Derneği Başkanı Cemil Şener; Mahallelerini renklendiren başta Düzce Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yönetimine, Muhtarlığa ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek işbirliklerinin devam etmesini temenni etti.

Programda konuşan Kuyudüzü Mahalle Muhtarı Halil Düzen, Muhtarlık olarak böyle anlamlı etkinliklerin içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmada, kendisinin de Gölyakalı olduğunu belirterek “Sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Her şeyden önce öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerin enerjisi ve sanatın gücüyle ortamın nasıl renklendiğini gösterdikleri için öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler sadece bizim istememizle olmuyor. Başta Muhtarımız olmak üzere Dernek Başkanımız ve mahalle halkına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz büyük bir işe imza attılar. Memleketlerine gittikleri zaman burada böyle bir eser bıraktılar. Çalışmada emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının sonrasında Kuyudüzü folklor ekibinin gösterisi ve açılış kurdelesi kesilmesiyle devam eden program, “Street Art Çalışması” yapılan mekanların gezilmesiyle sona erdi.