Gölyakalılar festivalde buluştu

Gölyaka Belediyesi tarafından 21 yıldan bugüne gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen festival başladı. Karadenizli sanatçıların yanı sıra yerel sanatçıların da sahne aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı, eski ismi Kültür Parkı yeni ismiyle 15 Temmuz Şehitler parkında düzenlenen ve Gölyaka Belediye’nin ev sahipliği yaptığı festivale Düzce’nin yanı sıra bölgenin diğer illerinden de çok sayıda insan katıldı.

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bekir Akbulut, geleneksel hale getirdikleri festivalin uzun yıllar daha devam etmesi dileklerinde bulunarak

“İnsanlar savaşlarda bile kültür alıp vermişlerdir. İletişim şeklidir, yaşam tarzıdır” dedi.

Akbulut, bölgeye gelen ziyaretçilerin öncelikle parkın bulunduğu doğal ortamı göreceklerini ve eğleneceklerini her yıl olduğu bu yılda festivalin güzel geçeceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Festivalde, büyükler davul zurna ve folklor ekiplerinin gösterileriyle coşarken, küçükler ise kurulan park alanlarında keyifli anlar yaşadı.