Gönüllere değen belediyeler olacağız

Olağan Kongre’ye hazırlanırken, bir yandan da tüm hızıyla 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. Bu kapsamda Ak Parti Düzce Teşkilatı’na Ankara’dan yoğun ziyaretçi trafiği yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Düzce’ye gelen 27. Dönem Milletvekili Fuat Köktaş’tan sonra bugün de AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, Düzce Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin tarafından karşılanan Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, parti binasında, 2019 Yerel Seçimleri konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi; AK Parti olarak yerel seçimlere çok önem verdiklerini ve en iyi şekilde hazırlanarak seçimlere gireceklerini söyledi.

AK Parti Genel Merkez olarak belediyelerin hizmetlerini takip ettiklerini belirten Mehmet Geldi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri için destek verdiklerini ifade etti.

“AK Parti olarak 14 yıldan beri yerel yönetimlerde çok başarılı çalışmalara imza attık” diyen Geldi, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı reformlar, AK Parti iktidara gelmesiyle Tüm Türkiye’de devam etmiştir. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yerel yönetimlerde gönül belediyeciliğini başlatmıştır. Cumhurbaşkanımızın başlattığı gönül belediyeciliği anlayışını tüm belediyelerimizde uygulamaya gayret göstereceğiz ve gönüllere değen bir belediyeler olma gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıdan sonra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, İlçe belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe yerel yönetimler başkanları ile ikili görüşmelerde bulunarak, Düzce ve ilçelerde yapılan hizmetler ile ilgili bilgiler aldı.