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Gönüllülere yangın eğitimi verildi

Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) gönüllüleri Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 30 saatlik birinci seviye yangın eğitimi aldı.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, “Afet ve acil durumlarda gönüllü olarak katılım sağlayan ve bize destek veren Düzce Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği gönüllülerine 30 saatlik 1.seviye Yangın eğitimi verilmiştir. Eğitim Kapsamında yangın önlemleri, çıkış sebepleri, kişisel korunma, müdahale teknikleri, yangın yerindeki tehlikeler ve uygulamaları konularında beceri kazandırılarak daha etkin olmaları sağlanmıştır” dedi.


Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, teorik bilgi alan ekipler, eğitimin ardından uygulama yaptı. Kontrollü olarak yakılan ateşe müdahale eden katılımcılar, pratik çalışmalarında bulundu.

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