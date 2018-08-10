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10 Ağustos 2018 14:06

Görenler gözlerine inanamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde hareketli saatler yaşandı.

Görenler gözlerine inanamadı

10 Ağustos 2018 14:06

Evinin balkonundan alt kattaki dükkanın saç tentesine düşen yabancı uyruklu kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Nasıl düştüğü anlaşılamayan kadın mahallelinin meraklı bakışları altında 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.


Düzce’de balkondan düşme ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç bir kadını oturduğu binanın 1. katındaki dükkanın tentesinde buldular. Dükkan üstünde oturan kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı.


İtfaiye ekipleri merdiven dayayarak talihsiz kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi.


Genç kadın sağlık kontrolü için tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.




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