Görev değişikliği için meclise bilgi verildi

Belediye Meclis Başkan Vekili Salih Keskinli, belediye üst yönetici kadrosuna yapılan atamayla ilgili olarak Meclis üyelerine açıklama yaptı.

Düzce Belediye Meclisi Eylül ayı birinci birleşimini yaptı. Meclis Başkan Vekili Salih Keskinli başkanlığında toplanan Mecliste 9 gündem maddesi ele alındı. Meclis Başkan Vekili Keskinli, Meclis gündeminin birinci maddesinde yer alan ‘Belediye Üst Yönetici Kadrosuna Yapılan Atama’ konusuyla ilgili olarak Meclisi bilgilendirdi. Keskinli, belediye başkan yardımcılığında görev değişikliğine gidildiğini ifade etti ve ‘ 2014 tarihinden bu yana Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürüten Sayın Murat Caymaz’a teşekkür ediyoruz. Görevden alma ya da istifa söz konusu değildir. Görev değişikliği yapılmıştır. Yeni Başkan Yardımcısı Sayın Kadir Badur’a da görevinde başarılar diliyoruz’ dedi.