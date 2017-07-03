Greyder devrildi sürücü yara almadı

Kaza, Gölyaka’ya bağlı saçmalıpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölyaka Saçmalıpınar köyünün Yanık Mahallesinde yol açma çalışmaları yapan İl Özer idaresine ait greyder yumuşak zemin nedeni ile devrildi. Tonlarca ağırlığındaki greyderin operatör Hamit Civelek kazayı yara almadan atlatırken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası ölen ya da yaralananın olmaması ise kazanın sevindiren tarafı oldu. İş makinesinin devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.