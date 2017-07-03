Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:41

Greyder devrildi sürücü yara almadı

Düzce İl Özel İdaresine ait greyder yumuşak zemin nedeni ile devrilirken operatör kazayı yara almadan atlattı.

Greyder devrildi sürücü yara almadı

03 Temmuz 2017 17:41


Kaza, Gölyaka’ya bağlı saçmalıpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölyaka Saçmalıpınar köyünün Yanık Mahallesinde yol açma çalışmaları yapan İl Özer idaresine ait greyder yumuşak zemin nedeni ile devrildi. Tonlarca ağırlığındaki greyderin operatör Hamit Civelek kazayı yara almadan atlatırken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası ölen ya da yaralananın olmaması ise kazanın sevindiren tarafı oldu. İş makinesinin devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!