Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 17:51

Gümüşova Meslek Yüksek Okulundan büyük proje başarısı

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısına “Gümüşova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Laboratuvar İmkanlarının Geliştirilmesi ve Akreditasyon İşlemlerinin Başlatılması” başlıklı projesiyle katılma hakkı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Gümüşova Meslek Yüksek Okulundan büyük proje başarısı

05 Eylül 2018 17:51


Yaklaşık 700 bin TL değerindeki projenin imza törenine Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Gül ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şenol Şirin katıldı.


Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu, proje kapsamında yeni makine ve teçhizatlara kavuşarak altyapısını güçlendirmesinin yanında, mesleki eğitime verdiği hizmetleri hız kesmeden daha etkili sunma imkanı elde edecek.


Törende konuşan Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Gül, proje desteği ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin vizyonuna, bilgisine ve becerisine katkı sağlamalarının yanı sıra, kuracakları laboratuvarla sanayiye de ölçüm ve analiz hizmetleri sunarak katkı sağlayacaklarını belirtti. Ülkemizin gelişme sürecinde herkesin elinden gelenin daha fazlasını en iyi şekilde yapması gerektiğine işaret eden Gül, imalat sanayisine ve üniversitelere çok iş düştüğünü ifade etti. İlerleyen süreçlerde kurulacak olan laboratuvarın akreditasyon işlemlerinin başlatılarak ülkemize, bölgeye ve milletimize nitelikli, düzenli bir laboratuvar kazandıracaklarını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
25
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç