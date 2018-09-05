Gümüşova Meslek Yüksek Okulundan büyük proje başarısı

Yaklaşık 700 bin TL değerindeki projenin imza törenine Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Gül ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şenol Şirin katıldı.

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu, proje kapsamında yeni makine ve teçhizatlara kavuşarak altyapısını güçlendirmesinin yanında, mesleki eğitime verdiği hizmetleri hız kesmeden daha etkili sunma imkanı elde edecek.

Törende konuşan Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Gül, proje desteği ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin vizyonuna, bilgisine ve becerisine katkı sağlamalarının yanı sıra, kuracakları laboratuvarla sanayiye de ölçüm ve analiz hizmetleri sunarak katkı sağlayacaklarını belirtti. Ülkemizin gelişme sürecinde herkesin elinden gelenin daha fazlasını en iyi şekilde yapması gerektiğine işaret eden Gül, imalat sanayisine ve üniversitelere çok iş düştüğünü ifade etti. İlerleyen süreçlerde kurulacak olan laboratuvarın akreditasyon işlemlerinin başlatılarak ülkemize, bölgeye ve milletimize nitelikli, düzenli bir laboratuvar kazandıracaklarını sözlerine ekledi.