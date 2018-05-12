1987 yılından başlayarak her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde kutlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” için Gümüşova Meslek Yüksekokulu da düzenlediği program ile konuyla ilgili öğrenciler ve toplum adına farkındalık oluşturdu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen seminere ilgi yoğun oldu. Programda konuşan Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Gül, son yıllarda özellikle iş sağlığı ve güvenliğine, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece önem verildiğini ifade etti. Her yıl yaşanan iş kazaları neticesinde oluşan iş kayıplarının bertaraf edilmesi amacıyla yoğun çalışmalar sürdürüldüğünü belirten Gül, bu konuyu son derece önemsediklerini vurguladı. Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı altında, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek, her yıl program kontenjanlarının doluluk oranlarında artış yaşandığını sözlerine ekledi.

Seminerde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzmanları Ahmet Ersoy, Tolga Pekiner, Garip Erel ve Murat Badik birer sunum gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi.

Seminer sonunda, davetli konuşmacılara Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Harun Gül ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şenol Şirin tarafından teşekkür belgeleri takdim edilirken, tüm katılımcılara da katılım sertifikaları takdim edildi.