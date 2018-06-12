Gümüşova’da mücadele sürüyor

Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, Gebze ve Kocaeli’nde uygulanan ve denenmiş bu yöntemle zararlının sonunun geleceğini söyledi.

Düzce’de uzun zamandır fındık dahil yeşil yapraklı bir çok üründe büyük tahribata yol açan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı yürütülen mücadelenin sonuç vermemesi, her yıl başka çare yollarını gündeme getiriyor.

Gümüşova Ziraat Odası tarafından Elmacık köyünde başlatılan yeni bir uygulamada, yeni bir ürün ve yeni bir ilaçlama sistemiyle beyaz kelebek zararlısının hedef dışındaki hiçbir canlıya zarar vermeden bitirilmesi planlanıyor.

Mücadeleyle ilgili bilgi veren Gümüşova İlçe Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, yapılan çalışmaların olumlu sonuç vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek: “Yılda bir sezon uygulanan bu ilaçlama sistemi ile Düzce Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısından kurtulmuş olacak” dedi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mücadeleye geç kalındığını söyleyen Tavlı, ilaçlı mücadelede organik olması ve meyvelere zarar vermemesi için organik ilaçlama yaptıklarını dile getirdi.

Tavlı fındıkta zararlı ile mücadelede ise, tuzakların hepsini kuramadıklarını söylerken, organik ilaçlamada ise ilaçları tüm köylüye dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Gümüşova Ziraat Odası’nın talebi üzerine ilçeye bağlı Elmacık Köyü’nde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını kaydeden Ziraat mühendisi Birol Akyüz ise, biyolojik larvesit’i yılda bir kez sezonunda ilaçlama yaparak zararlının yok edileceğini ispatladıklarını belirtti.