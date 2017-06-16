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16 Haziran 2017 12:51

Güreş alanına çim seriliyor

Düzce Belediyesi tarafından kalıcı konutlarda yapılacak ‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’ için çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor.

Güreş alanına çim seriliyor

16 Haziran 2017 12:51

Güreşlerin yapılacağı kalıcı konutlar 7’inci bölgedeki alana çimlerin serilmesine başlandı.


Düzce Belediyesi tarafından her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen Yağlı Pehlivan Güreşleri için bu yıl özel güreş stadyumu hazırlanıyor. Yeni planlamaya göre güreşlerin yapıldığı alan genişletilecek, alana 3 bin kişilik tribün yapılacak. Kalıcı konutlardaki güreş alanı, yeni düzenlemeyle stadyuma çevrilecek. Bunun için de alan çevresine 3 bin kişilik tribün yapılacak. Temmuz ayında yapılması planlanan ve geleneksel hale getirilen Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar hızlandırıldı. Söz konusu alan güreşlerin dışında futbol turnuvası ve festivaller için de kullanılabilecek.




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