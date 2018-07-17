Güreşlere 32 baş pehlivan katılacak

Düzce Belediyesi tarafından her yıl yoğun bir katılımla düzenlenen “Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri” bu yıl da Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıt Meydanda inşa edilen Çolak İsmail Atay Er Meydanında yapılacak. 32 Başpehlivanın katılacağı ve bu yıl 12’nci kez düzenlenen yağlı güreşlerde birbirinden iddialı güreşçiler kozlarını paylaşacak. Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcularının da hünerlerini sergileyeceği etkinlik 21 Temmuz Cumartesi Günü saat 10:00’da düzenlenecek törenle başlayacak.