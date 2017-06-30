Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 13:41

Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne su servisi yapan bir aracın sürücüsü aracını hastanenin önüne park etti.

Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi

30 Haziran 2017 13:41

Aniden hareket eden aracı gören güvenlik görevlisi ise koşarak aracı durdurdu.


Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişlerine park eden ve hastaneye su servisi yapan araç sürücüsü bir anlık dalgınlık sonrasında aracının el frenini çekmeyi unuttu. Boşta kalan araç bir süre sonra hareket ederek hastanenin çıkışan doğru eğimli yolda hareket etti. Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlisi Erhan Hendek, koşarak aracın sürücü kapısını açtı ve aracı durdurmayı başardı. Aracı durduran güvenlik görevlisinin çabaları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!