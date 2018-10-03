Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencilerinin eserleri sanatseverlerle buluştu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışına; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Güzel Sanatlar Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katılım gösterdi.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, Enstitüye Şubat ayında öğrenci alımına başlandığını belirterek, potansiyeli çok yüksek olan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesiyle birlikte çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Enstitülerin sanatın; görsel, eğitimsel ve yazınsal boyutuyla ilgilendiğini ifade eden Prof. Dr. Satıcı, sergilenen eserleri incelemek, değerlendirmek ve tartışmak için bir araya geldiklerini sözlerine ekledi. Eserlerde heyecanlarını ve tutkularını yansıtan genç sanatçıları tebrik eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün Rektörlük binasında eğitim vermesine rağmen, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesiyle bağlarının koparılmamasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek, ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Düzenlenen serginin yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldız Doyran, Enstitü öğrencilerine Düzce Üniversitesi'ni seçtikleri ve yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde öğrenim gören 18 öğrencinin birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı sergide; video görüntüleri, heykel, yerleştirme ve tuval üzerine yapılan resim çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Sıfır Noktası” başlıklı sergi, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde 22 Ekim 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.