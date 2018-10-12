Haftalık bakım devam ediyor

Arıtma havuzlarında ve makinelerde yapılan bakım ile sistemdeki sorunlar giderildi.

Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde haftalık inceleme ve bakım çalışması yapıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bakım çalışması ile tesisin çalışma sistemi ayrıntılı olarak incelendi ve aksaklıklar giderildi. Atık suların toplandığı havuzlarda da inceleme yapan ekipler, haftalık olarak düzenli şekilde sistemin tarandığını, tüm detayların gözden geçirilerek bakım onarımın tamamlandığını belirti.

Atık suyun arıtılmasında kullanılan cihazların da incelendiği bakım çalışması her hafta Cuma günleri yapılıyor.