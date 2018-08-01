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01 Ağustos 2018 16:48

Hakimiyeti kaybeden sürücüyü köprü bariyeri kurtardı; 2 yaralı

Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü inşaatı devam eden köprünün demir bariyerlerine çarptı.

Hakimiyeti kaybeden sürücüyü köprü bariyeri kurtardı; 2 yaralı

01 Ağustos 2018 16:48

Kaza’da 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza; D-655 Karayolu Beçi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 81 AT 816 plakalı otomobili ile Düzce’den Akçakoca istikametine giden Yaşar P. ‘nin kullandığı otomobil Beçi Sapağı mevkiinde yol üzerinde inşaatı devam eden köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün demir bariyerlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin önü hurdaya dönerken otomobil içinde bulunan 10 yaşındaki H.P. ve S.P. yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu’nda trafik kaza nedeniyle kısa süre tek şeritten verildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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